Más de un millón de personas sólo en Santiago y cientos de miles más en otras ciudades protagonizaron el viernes la mayor concentración callejera desde el retorno a la democracia en Chile, una semana después de que estallaron las protestas contra el modelo económico y el alza del costo de la vida.

A los gritos de "Chile despertó" y "el pueblo unido jamás será vencido", gruesas columnas de manifestantes avanzaron por una céntrica avenida de Santiago en "la marcha más grande de Chile", según rezaba una convocatoria en redes sociales.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, le pidió la renuncia a todos sus ministros para poder "estructurar un nuevo gabinete", en una conferencia que brindó este mediodía en Casa de Gobierno.

Minutos antes de los anuncios del presidente, se había dado a conocer el levantamiento del toque de queda y luego Piñera confirmó que la idea es sacar los Estados de Emergencia a partir del domingo por la noche.

"He pedido a todos los ministros poner su cargos a disposición para poder estructurar un nuevo gabinete para poder enfrentar estas nuevas demandas y hacernos cargo de los nuevos tiempos", indicó el presidente.



"Si las circunstancias lo permiten, es mi intención levantar todos los estados de emergencia a partir de las 24 horas de este domingo", agregó el mandatario.

Antes de estas declaraciones, la Jefatura de la Defensa Nacional informó que queda levantado el toque de queda que había dispuesto el sábado pasado el Gobierno.



"Desde el transcurrir de los días, la Región Metropolitana ha alcanzado índices de normalidad, tanto en el funcionamiento de la ciudad, como en la vida de los habitantes", se explicó a través de un comunicado que difundió el ejercito chileno a través de sus redes sociales.



"En consideración a lo expuesto, se ha evaluado que las actuales condiciones permiten resolver que NO habrá toque de queda en la RM a partir de este momento", agrega el comunicado, que finalizando solicitando "colaborar" para mantener el orden.



En sus declaraciones, Piñera volvió a destacar la multitudinaria marcha del viernes, al estilo Mauricio Macri aseguró haber escuchado "al pueblo" y lo expresó, como su par argentino, a través de las redes sociales.



"La multitudinaria, alegre y pacífica marcha, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje.

Todos hemos cambiado. Con unidad y ayuda de Dios, recorreremos el camino a ese Chile mejor para todos", expresó Piñera.



Este sábado la Región Metropolitana de Chile amaneció en calma y se espera que se mantenga en gran parte del país, más allá de algunos focos de conflicto que esperan que se puedan producir más hacia la noche.

Este fin de semana, según informó el Metro de Santiago, los subterráneos, por cuyo aumento luego parado se iniciaron los conflictos, funcionarán parcialmente, al igual que el lunes.

Se espera que el Metro chileno, catalogado entre los mejores de toda la región, entre el martes y el miércoles comience a funcionar de una manera más normal.



Las calles de la capital en el arranque del fin de semana aparecieron con algunos manifestantes, algo que inicialmente sorprendió por lo temprano, pero según informó el diario La Tercera se trababa de "jóvenes cristianos", que se reunieron para limpiar y recoger escombros de la calle.