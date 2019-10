Elecciones 2019, desayuno de Juntos por el Cambio

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, manifestó este domingo que se está votando en todo el país sin problemas y destacó que "hoy se vive una gran fiesta de la democracia".

"Estamos con todo el operativo electoral desplegado, se están abriendo las escuelas sin problemas y esperando una jornada intensa", apuntó Marcos Peña.

"Es posible que haya que esperar al escrutinio definitivo para saber qué ocurrió con la elección", añadió.

Noticias relacionadas

Como pasa en todas las elecciones en Capital Federal, la cúpula del PRO, en este caso con Horacio Rodríguez Larreta y Marcos Peña a la cabeza, se juntaron a desayunar en el café Tortoni y ahí hablaron con los medios de prensa.



"Es una fiesta de la democracia y estoy muy contento de arrancar el día de esta manera", subrayó el Jefe de Gabinete.

Your browser does not support the video element.

"Lo más importante de esto es poner en valor la paz, el valor del encuentro. A la noche se van a dar conocer los resultados y va a seguir la vida más allá de como se den los resultados", agregó.



"No vamos a especular con los resultados, recién vamos a hablar de los mismos cuando se den a conocer en forma oficial", completó Marcos Peña.