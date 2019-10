Elecciones 2019, votación, Roberto Lavagna, Canal 26

El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, afirmó este domingo que espera que los resultados de las elecciones se conozcan poco después de las 21:00, como prometió el Gobierno.



"Que sea una elección tranquila como todo parece indicar, siempre es bueno cuando el pueblo tiene posibilidad de expresarse", dijo el economista que lleva en su fórmula al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey como candidato a vicepresidente.



Según Lavagna, los días de elecciones son "grandes días" porque el pueblo puede decidir qué modelo de país quiere para mejorar su presente y su futuro.



Al ser consultado sobre una eventual demora en la publicación de los resultados provisorios, el candidato dijo "que a las 21:00 van a estar los resultados, y esperamos que efectivamente sea así".

La jueza electoral María Servini ordenó al Ministerio del Interior, a la Dirección Nacional Electoral y a la empresa Smartmatic, encargada del escrutinio, que los resultados de la votación recién "se podrán publicar" cuando se alcance el 10 por ciento de los principales distritos del país.

Tal cual lo hizo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la jueza instó a que los resultados se den cuando estén computados el 10 por ciento de Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.