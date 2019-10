El jefe de Gobierno porteño y candidato a la reelección, Horacio Rodríguez Larreta, emitió su voto y expresó que "en la Ciudad están todas las mesas abiertas" y "el equipo se reunirá hasta las 19".

"Los datos se cargarán a partir de las 21, es importante que vayan todos a votar. No hacemos especulaciones", agregó.



"Espero que vayan todos a votar. Las mesas funcionan correctamente. Está todo impecable. Todavía no hablé con Macri", Manifestó.

Previo a votar, desayunó en El Tortoni junto a su equipo. "Es un día importantísimo para la democracia en la Argentina, tenemos la información de que están abriendo bien todas la mesas sin ningún problema y ya están acercándose las primeras personas a votar", sostuvo Rodríguez Larreta.

"Viene todo impecable, perfecto", añadió.

El funcionario dijo que según toda la información en su poder, los porteños pueden acercarse a votar porque las mesas ya están abiertas, y agregó que "es muy importante que todos vayan a votar".

Por su parte el vicejefe de Gobierno porteño y candidato a la reelección, Diego Santilli, sostuvo que es "un día importante para los argentinos" y "una fiesta de la democracia".

"Ojalá sea un gran día de la democracia donde todo el mundo pueda ir a votar y expresarse libremente", concluyó Santilli.