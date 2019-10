María Eugenia Vidal, elecciones 2019

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró este domingo que "está garantizada la transparencia de la elección" en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que ella "nunca pierde las esperanzas", tras ser consultada sobre el resultado que espera.

"Por supuesto que está garantizada la transparencia de la elección. Están fiscales de todos los partidos. Las escuelas están abiertas. La gente está votando en paz. Como en cada elección, espero que este sea un día de la democracia y que todos los celebremos", dijo Vidal.

Vidal dijo que hasta las 10:00 de la mañana, horario en el que había concurrido a votar a la mesa 658 en el colegio Parroquial Don Bosco de Morón, no había hablado todavía con el presidente Mauricio Macri, pero expresó su confianza de hacerlo durante el día.

"Estoy contenta porque sale el sol. Fue un día medio feo de arranque. Pero ahora lindo, porque sale el sol", dijo Vidal y expresó su confianza en que "todos los bonaerenses vayan a votar".

"Es un día en el que podemos hacer oír nuestra voz. Así que yo espero que sea la elección con mayor concurrencia desde el año 83", sostuvo la mandataria provincial.