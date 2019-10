Alberto Fernández, REUTERS

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, votó este mediodía, dos horas más tarde de lo previsto, en la Universidad Católica Argentina(UCA).



Alberto Fernández votó en la mesa 68 de la sede de la (UCA), ubicada en en la Avenida Alicia Moreau de Justo 1400, en el barrio de Puerto Madero.



Por la mañana, el candidato del Frente de Todos, llevó a pasear a su perro Dylan como lo hace habitualmente y luego habló con los medios, recordando a Néstor Kirchner, en un nuevo aniversario de su muerte.



"Es un día de alegría. Cada vez que se vota celebramos un acto democrático. Mi familia es toda la Argentina. Tenemos que trabajar todos juntos con el esfuerzo que tengamos que hacer", explicó.

"Nosotros estamos e una enorme crisis y como tal tenemos que tener mucha responsabilidad. Siento que Dios existe y justamente Dios ha querido que el día que Néstor se fue, estemos votando los argentinos", manifestó.

"Tenemos que tomar esto como una jornada histórica e iniciar el tiempo que viene con tranquilidad sabiendo que tenemos que trabajar todos juntos por un país mejor", agregó.



"Trato evitar hablar de Néstor porque me emociono mucho. Néstor no está presente físicamente pero sí su alma. Le guardo un gran cariño", cerró.