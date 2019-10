Mauricio Macri, REUTERS

El presidente Mauricio Macri votó este mediodía, en el horario que tenía previsto, en una escuela del barrio de Palermo.



Macri votó en la mesa 6608 de la Escuela número 16 "Wenceslao Posse", ubicada en Juncal 3131, en el barrio porteño de Palermo, acompañado por militantes que entonaron el famoso "Sí, se puede".



"Es otro día de fiesta para nuestra democracia. Hay mayor concurrencia que en las PASO. Esta es una elección histórica. Se juegan visiones de futuro", manifestó.

"Quiero poder tener la confianza de los argentinos para la Argentina que soñamos. Estemos tranquilos que la Argentina tiene un gran futuro por delante. Es muy bueno que los argentinos estemos expresando lo que sentimos", dijo.



"Yo creo que va a haber mayor participación como nunca antes. Hay que expresarse con el voto sobre lo que uno siente", aseveró.



"Quiero pedir tranquilidad. Hay que esperar los resultados a partir de las 9 de la noche", cerró.