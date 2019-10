Axel Kicillof

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de TODOS, Axel Kicillof, afirmó, luego de hacer 45 minutos de cola, y emitir su voto, que "estamos definiendo el futuro, y hay que hacerlo pensando, reflexionando y votando con el corazón".

Al respecto, el candidato afirmó que "esperamos que los resultados estén lo antes posible", y que "esperemos que todo se de en total paz".

También señaló que hoy es el cumpleaños de uno de sus hijos, y que volverá a su casa a comer pizza para celebrarlo.

Finalmente, destacó que "todo podamos colaborar" para que haya una buena transición entre gobiernos.

"Esperamos que todos podamos colaborar cada uno desde su función. Hasta el 10 de diciembre seguirán las autoridades pase lo que pase, ellos deberán cuidar que todo este tranquilo y que no haya ningún tipo de problema", cerró.