Votación de argentinos en el consulado de Londres

Miles de argentinos se acercaron a los consulados argentinos en diferentes partes del mundo para formar parte de las elecciones presidenciales 2019.

Como reflejan las imágenes, largas colas se produjeron en cada ciudad donde los casi 400 mil argentinos que viven fuera del país buscaban emitir su voto.

Your browser does not support the video element.

En Londres y Miami, entre otras ciudades, se pudo ver a cientos de argentinos formando parte de la elección que define al próximo presidente.

Noticias relacionadas

Como novedad, en esta elección se incorporó la posibilidad de votar por correo para los argentinos que residan en el extranjero. En total 11.205 ciudadanos se anotaron hace varios veces en el registro habilitados para tal fin, y la última semana venció el plazo para enviar los sobres.

Los argentinos que residen fuera del país no estuvieron habilitados para votar en las PASO, por lo que está es la primera instancia de elección de la que participan este año.