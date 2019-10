Votación del Joker en Lanús

Un hombre disfrazado del personaje de la película "El Guasón" emitió su voto en un colegio de la localidad bonaerense de Lanús y se volvió el personaje más mencionado de las elecciones.

El hombre se encontraba caracterizado con un traje rojo y con su cara totalmente maquillada como el Joker.

Tras dejar su sobre dentro de la urna, hizo una carcajada y se retiró del establecimiento con un paso de baile, ante la mirada de sorpresa de los presentes.

Las imágenes se volvieron rápidamente virales en las redes sociales y el video ya tiene miles de reproducciones.