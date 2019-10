Hombre detenido por presentarse como falso soldado

Un hombre fue detenido tras presentarse en una escuela de la localidad bonaerense de Escobar en la que se votaba vestido con ropas de soldado, con un arma falsa y sin acreditación como militar.

El extraño caso se produjo poco después del mediodía en la escuela número 2 de Escobar, situada en Belgrano y Estrada, cuando efectivos policiales y militares que custodiaban las urnas se percataron de la presencia de un hombre con uniforme del Ejército.

Al ser interrogado, el hombre aseguró que pertenecía a esa fuerza armada, pero cuando se le pidió identificación de la misma, no pudo aportarla.

Enseguida se procedió a la detención del hombre, de unos 35 años y apellido Ojeda, quien llevaba un arma de plástico.

El detenido fue llevado a la comisaría primera de Escobar como acusado del delito de "Usurpación de cargos y honores".