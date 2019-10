Conferencia de prensa de Hugo Yasky y Victoria Donda

La candidata a diputada del Frente de Todos, Victoria Donda, aseguró que el espacio está "recuperando muchos de los distritos del país que estaban siendo gobernados por Cambiemos".

En conferencia de prensa desde el búnker del peronismo, en el barrio porteño de Chacarita, Donda expresó que la “contundencia” de la elección “demuestra que el pueblo no se ha sentido escuchado cuando salió a manifestarse en contra de las medidas del Gobierno, y tampoco se sintió escuchado luego del resultado de las PASO” del 11 de agosto.

Donda, por su parte, planteó que “si hubo , hay y va a haber paz social es por el trabajo que han llevado adelante los gobernadores, intendentes, sindicatos, la iglesia”.

“El entramado social y político, que muestra que Argentina tiene una diferencia con el resto de América Latina, que es entramado fuerte”, aseguró.

“La sociedad sabe lo que es pasar por un 10 de diciembre de 2001. Argentina ha elegido el camino de la paz, tranquilidad y transición democrática”, manifestó la candidata del Frente de Todos.

Acompañada por el jefe de la CTA, Hugo Yasky, la legisladora expuso que el Frente de Todos está “recuperando muchos de los distritos del país que estaban siendo gobernados por Cambiemos”.