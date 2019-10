Horacio Rodríguez Larreta, NA

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, celebró este domingo su triunfo en primera vuelta y destacó que Juntos por el Cambio hizo "una elección histórica".

"Hoy hicimos una elección histórica", dijo Rodríguez Larreta sobre el escenario del búnker del oficialismo en Costa Salguero, acompañado por su compañero de fórmula, Diego Santilli, y los candidatos de la lista local.

"Un agradecimiento de corazón a Mauricio (Macri) y a María Eugenia (Vidal), con quienes empezamos a transformar la Ciudad", resaltó el jefe de Gobierno porteño.

El mandatario saludó a sus competidores y destacó que durante la campaña "se manejaron con mucho respeto", y agregó: "Siempre voy a estar abierto al diálogo y los voy a convocar".