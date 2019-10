María Eugenia Vidal

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reconoció el triunfo electoral del candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, y dijo que el economista "hizo una excelente elección".

Vidal agradeció además al presidente Mauricio Macri su apoyo en las elecciones generales y a "todos los que siguen haciendo que Juntos por el Cambio siga siendo una alternativa en la Argentina".

"Hoy Dios me dio un descanso para que recupere mis fuerzas y volvamos a dar juntos las peleas que hagan falta", dijo.

La gobernadora pidió también "perdón" si algún bonaerense sintió que "le falló", aseguró que "dejó todo" y dio "todo lo mejor" de sí misma y declaró que "no se rendirá" y seguirá estando al lado de los bonaerenses.