Axel Kicillof en el búnker del Frente de Todos, AGENCIA NA

El gobernador electo de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, destacó que su triunfo en el distrito fue "categórico", a la vez que consideró "crucial" la "unidad del campo popular".

"Hoy, una vez más, habló el pueblo argentino, decidió el pueblo argentino, habló el pueblo de la provincia de Buenos Aires", aseguró el economista.

“Lo que ganó fue la política, la solidaridad, la movilización popular, y eso es lo que debemos destacar”, completó.

Axel Kicillof sostuvo también que la situación económica que deja la gestión de la mandataria María Eugenia Vidal es de "tierra arrasada".