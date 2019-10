River celebra el pase a la final, NA

River Plate anunció que esta tarde, a partir de las 19:00, ya estarán disponibles para sus socios las 12.500 entradas para la final de la Copa Libertadores, que se disputará el sábado 23 de noviembre, en Chile.



No se prevé que la adquisición sea sencilla debido a que el "Millonario" tiene 47 mil abonados, casi cuatro veces más que la cantidad de tickets a disposición.



Sólo están en condiciones de comprar los socios con Tu Lugar en el Monumental, que conseguirán un código que los habilitará para adquirir la entrada para el duelo contra Flamengo.



Para obtenerlo, deberán entrar a www.milugarenlafinal2019.com/ y completar la combinación de datos requerida: DNI y N° de abono.



De acuerdo a la asignación de cupos, es hasta agotar stock y en caso de existir un remanente, se les comunicará a los socios la metodología para acceder a los mismos.



Una vez obtenido ese código, a partir del miércoles en un horario que todavía no está determinado, deberán ingresar a https://www.copalibertadores.com/entradas y comprar allí su entrada.



Noticias relacionadas

"El código tendrá validez hasta el lunes 4 de noviembre a las 20. Es importante remarcar que las entradas son nominativas y por lo tanto intransferibles", precisó River a través de un comunicado oficial.



El valor de cada ticket en el Estadio Nacional de Santiago es de categoría 3 y cuenta con un valor de ochenta dólares.



Además, River hizo una serie de recomendaciones: las entradas son intransferibles; viajá con DNI o pasaporte; respetá las indicaciones de las autoridades de seguridad; cuidá las instalaciones, bajo el lema de "Somos rivales, no enemigos", y reflejá esta premisa en todos los ámbitos.; no utilizar elementos pirotécnicos; no cantar canciones xenófobas.