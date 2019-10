Magario y Kicillof. Captura YOUTUBE.

Tras las elecciones de este domingo 27 de octubre, la vicegobernadora bonaerense electa, Verónica Magario participó de un acto en La Plata junto al gobernador Axel Kicillof y destacó que "es tiempo de terminar con esta grieta".

Reconoció además que "fue una campaña dura".

Magario y Kicillof en La Plata. CANAL 26

"Creemos que es tiempo de terminar con esta grieta y estos odios que nos separan a los bonaerenses. Queremos decirles a todos los bonaerenses que viene un tiempo nuevo en la provincia, y sabemos de la responsabilidad", afirmó Magario.

Noticias relacionadas

"Van a contar con un hombre y una mujer dispuestos a trabajar juntos y dispuestos a emprender esta nueva etapa", agregó.

Conferencia de prensa:

Your browser does not support the video element.