Urus ST-X

Lamborghini acondicionó su SUV, el Urus ST-X de competición que debutará en 2020. La marca italiana le realizó tres modificaciones y se trata de una versión especial con cambios tales que solo puede andar en un circuito de carrera.

El capot es de fibra de carbono y en el frente tiene tomas de aire más grandes para mejorar la refrigeración del motor.

Será conducido por los ganadores de las cuatro categorías de la Lamborghini Super Trofeo de las World Finals 2020.

Las carreras en las que participe este Urus tan especial tendrán la particularidad de combinar asfalto y tierra.

Otro de los grandes cambios es el enorme alerón fijo detrás (también es de fibra de carbono), y el sistema de escape que es de carrera, lo que garantiza el mejor sonido para el motor.

La mecánica en tanto mantendría el bruta V8 4,0 litros de 650 caballos de fuerza, caja automática secuencial de 8 marchas y tracción total. En lo que respecta al interior cuenta con jaula antivuelco, extintores y butacas de competición.