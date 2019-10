Una patota de ATE intentó tomar un edificio del INTI y agredió a un director del instituto

Un grupo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) irrumpió este lunes en uno de los edificio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en reclamo de la reincorporación de trabajadores despedidos y provocó destrozos e hirió a uno de los directores.

El hecho sucedió cuando los sindicalistas arrancaron una puerta e ingresaron al edificio ubicado en San Martín, con bombos, palos y banderas; rompieron vidrios y mobiliario de la institución y agrediendo a trabajadores.

En tanto, desde la institución, afirmaron que "la principal agresión fue dirigida contra el director Administrativo, Mariano Zlatanoff, quien debió ser atendido por lesiones en el cuerpo y en su mano izquierda".

A través de un comunicado, agregaron que "repudiamos una nueva agresión a los trabajadores de INTI por parte de miembros de ATE. Desde el Instituto estamos analizando las medidas legales a tomar con los agresores".

Además repudiaron el ataque desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN): "Repudiamos categóricamente el hecho de violencia ocurrido en nuestro organismo", comienza la notificación.