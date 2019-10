Alberto Fujimori, ex presidente de Perú, NA

El ex presidente Alberto Fujimori escribió una carta en la que se refirió a los enfrentamientos en su familia y lamentó que terceros con intereses particulares hayan agravado esta situación afectando también al partido que fundó.

El expresidente indicó que la desunión de su familia lo afecta aún más en su salud y solicitó a las personas que lo aprecian, que lo ayuden a reunir a sus hijos nuevamente.



"Esta desunión que afecta más aún mi estado de salud no puede continuar por lo que les pido a todos los que me aprecian para que me apoyen en el gran reto de unir a mis hijos", se lee en la carta que se difundió.

"Lamento hondamente que algunas personas interesadas han venido desuniendo a mi familia, perjudicando con esto hasta el movimiento que yo mismo fundé", escribió.

"Quienes choquen con la unidad no tienen lugar en la familia fujimorista", agregó.

Los hijos de Fujimori, Kenji y Keiko protagonizaron más de una discrepancia por su rivalidad política, enfrentamiento que alcanzó su punto más algido en el 2018.

Kenji renunció a Fuerza Popular y posteriormente salieron a la luz los 'mamanivideos' en los que presuntamente negociaba con Moisés Mamani su voto contra la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski a cambio de entregar obras para su región.

Finalmente, Kenji Fujimori junto a Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, fueron suspendidos del Congreso mientras dure el proceso penal en su contra.