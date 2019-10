Protestas en Chile, REUTERS

Nuevos saqueos y una serie de incendios fueron reportados en Santiago, a unas cuadras de la sede del gobierno, y también en Antofagasta, Valparaíso, Temuco y Concepción.luego de que el presidente chileno, Sebastián Piñera, anunciara la reorganización de su gabinete con la esperanza de salir de la mayor crisis política y social desde el retorno a la democracia en el país.



Lenguas de fuego surgían esta tarde desde un centro comercial de la avenida Alameda, que conduce hacia el Palacio de la Moneda, y desde la céntrica estación de subterráneo de Baquedano.

Una quincena de dotaciones de bomberos trabajaban a destajo para apagar el fuego en uno de los edificios ante el temor de que las llamas se propaguen a otras construcciones linderas.





El trabajo de los bomberos no alcanzó para evitar que el fuego llegara hasta el lindero Hotel Mercure.





La columnas de humo podían verse desde distintos puntos de la ciudad y la televisión chilena puso al aire imágenes en crudo con enfrentamientos entre manifestantes y agentes de seguridad.





Los incidentes estallaron cuando varios manifestantes estaban protestando en la emblemática Plaza Italia, escenario de históricas demostraciones en la vida de Chile.

Los primeros informes de los medios locales no incluyeron detalles sobre heridos o detenidos.

Desde el norte al sur del país también se registraron protestas y escaramuzas en Valparaíso, donde funciona el Congreso, en las sureños Concepción y Temuco y en la norteña Antofagasta.





"La zona céntrica es tierra de nadie. Veo totalmente sobrepasados a los Carabineros. Pido al gobierno que por favor tome medidas", dijo el alcalde de Concepción, Alvaro Ortíz, citado por Radio Cooperativa.

El mismo cuadro trazó la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien también hizo hincapié en la dificultad de Carabineros para calmar la situación.





"Este día ha sido peor que los otros", se lamentó Rojo.

Según distintos medios locales, hubo violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía alrededor de la Casa de Gobierno en Santiago, en el décimo día desde un estallido social en el que murieron 20 personas.





Los incidentes empezaron después de que Piñera anunciara un nuevo gabinete.

El presidente de Chile anunció este lunes la renovación en la conducción de ocho ministerios, en tanto que ratificó en sus cargos a otros 16 responsables de otras tantas carteras, en un intento por frenar las protestas en este país.



Gonzalo Blumel, quien ejercía de ministro de la Secretaría General de la Presidencia, pasa a Interior, de donde sale Andrés Chadwick, blanco de fuertes críticas en las manifestaciones.

Ignacio Briones, economista y docente, estará al frente de la cartera de Hacienda en reemplazo a Felipe Larraín, quien también viene siendo cuestionado fuertemente.



El ex subsecretario de Obras Públicas Lucas Palacios irá a Economía por Juan Andrés Fontaine, el polémico ministro que, el pasado 8 de octubre, tras la subida del precio del metro de Santiago en hora pico, pidió a los chilenos que se levantasen más temprano para pagar un boleto más barato.



Felipe Ward pasa del Ministerio de Bienes Nacionales a la dirigirá la Secretaría General de la Presidencia, en tanto que Karla Rubilar será la nueva titular de la Secretaría General de Gobierno, un cargo hasta ahora estaba en manos de Cecilia Pérez, rotada a Deportes.



María José Saldívar llevará la cartera de Trabajo y Previsión Social y Julio Isamit estará al frente del Ministerio de Bienes Nacionales, indica un informe de RT en español.



"Este equipo tendrá la misión de escuchar y abrir diálogo hacia un Chile más justo", apuntó el presidente a través de las redes sociales.



Piñera había solicitado la renuncia de todos sus ministros el sábado último, en un intento por paliar la crisis social.



Marchas multitudinarias forzaron el último fin de semana este golpe de timón en el país limítrofe.



Las protestas anteriores se habían cobrado la vida de 19 personas en las represiones.



Estos cambios en el Gabinete se anunciaron apenas horas antes de que se produjeran nuevas movilizaciones en las principales ciudades del país trasandino, incluida la capital Santiago.



Allí, miles de personas marcharon hasta el Palacio de la Moneda, sede presidencial de Chile, mientras se producía un gran incendio en el centro de Santiago que por la noche fue controlado por los bomberos.



En ese sentido, se informó que no hubo voluntarios lesionados, mientras que los peritos investigan las causas que originaron el siniestro.



Por otra parte, este lunes por la noche, en otros puntos de la capital chilena, se registraban saqueos en algunos supermercados.