El Gobierno de Donald Trump felicitó a Alberto Fernández por haber sido electo presidente de la Argentina y aseguró que está preparado para "abordar los intereses que comparten nuestros países".

El comunicado difundido por la Casa Blanca se celebró que "Estados Unidos y la Argentina disfrutan de una asociación de larga data y mutuamente respetuosa, que ha beneficiado a ambas naciones". "(Esa alianza) es testimonio de nuestros valores y prioridades democráticos compartidos. Esperamos con interés trabajar con el Gobierno de Fernández para promover la seguridad regional, la prosperidad y el estado de derecho", sumó.

El presidente electo Alberto Fernández agradeció el anuncio del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien a través de la red social Twitter sostuvo que espera continuar la relación bilateral entre los dos países.



"Esperamos continuar la cooperación bilateral con el nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández", escribió primero Pompeo.



