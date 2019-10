Griselda Siciliani decidió renunciar al Bailando 2019 de una manera inesperada. A poco más de un mes para el final del certamen, y tras haber sorteado todas las etapas, la actriz sorprendió a todos con su decisión. Sin embargo, Siciliani hará la gala de homenajes y luego sí se bajará de la pista.

La información fue anticipada por Yanina Latorre, quien reveló los motivos. “Renunció por ego. Desde el principio tiene problemas con el ego. Tuvo problemas con los camarines, con la puntuación, con el trato del jurado...”, explicó la panelista del ciclo de las mañanas de El Trece, y agregó: “No le gustó el último ritmo, el del duelo. Le pareció una falta de respeto a su estelaridad”.

Minutos después, Ángel de Brito confirmó la noticia: “Voy a confirmar la primicia de Yanina Latorre. Lo confirmó una alta fuente. Griselda se despide en los homenajes”.

Federico Hoppe productor del ciclo, dio una versión diferente: “El viernes hablamos con Griselda y nos contó. Cuando empezamos la negociación este año, para que ella pueda estar en el Bailando, nos había contado que tenía la posibilidad de tener un trabajo importante como actriz en España”.