Un hombre que trabajaba como mago en fiestas privadas y su novia fueron asesinados a golpes y cuchilladas en un departamento de la localidad de San Fernando, aparentemente por dos hermanos que cometieron el doble crimen para robar casi 150.000 dólares que el hombre guardaba en su casa del barrio porteño de Parque Patricios, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



El hecho, que trascendió hoy, fue descubierto la noche del viernes en una vivienda ubicada en la calle 25 de Mayo 1147, entre Constitución y Juan Domingo Perón, en jurisdicción de la mencionada localidad del norte del conurbano; dos hombres fueron detenidos como sospechosos y aún permanece una tercera persona prófuga.

Fuentes judiciales y policiales informaron que las víctimas fueron identificadas como Leonardo Fernández (53), quien trabajaba como mago en fiestas organizadas en la zona de Nordelta y se hacía llamar "Alex Ilusionista", y su novia Jessica Alberti Cigola (25).

En principio, los investigadores establecieron que el último miércoles a la noche Fernández y Cigola se encontraron con dos hermanos a quienes habían conocido tiempo antes y se dirigieron a la casa de uno de ellos ubicada en San Fernando.

Según las fuentes, los vecinos llamaron a la policía porque había ruidos que provenían de ese departamento y un patrullero se dirigió a ese lugar, pero como los efectivos no detectaron ninguna situación extraña, se retiraron.

Sin embargo, el jueves a la madrugada efectivos de la Policía de la Ciudad que patrullaban la zona de Parque Patricios observaron que el portón del garaje de una casa situada en La Rioja al 1700 estaba abierto y una camioneta Ford EcoSport estaba adentro con las luces encendidas.



Ante esa situación, los oficiales tocaron la sirena y de adentro del inmueble salió un hombre con las manos en alto y les dijo que dos hermanos lo habían llevado hasta allí para "vaciar la casa", la cual resultó ser del mago Fernández, al igual que el vehículo.

"Se llevaron unos 150.000 dólares y aparentemente volvieron porque había más plata pero los hermanos huyeron ante la presencia policial", dijo una fuente.

El sospechoso detenido, identificado como Alexis Miguel Bonnet, quedó alojado en una dependencia policial a disposición del juez porteño Gustavo Pierretti, ante quien declaró y aportó una serie de datos y direcciones de las personas que lo habían contratado para ir hasta allí a robar las pertenencias.

Al ver que el dueño de la vivienda asaltada no aparecía, el juez dispuso el viernes a la noche allanamientos y en uno de esos procedimientos fueron hallados los cadáveres de Fernández y de su novia en el departamento de San Fernando.

Ante esa situación, el fiscal de ese distrito, Alejandro Musso, comenzó a investigar el doble crimen y se contactó con el juez Pierretti que investigaba el robo.



A simple vista, el médico legista comprobó que el hombre recibió varios golpes en la cabeza con un objeto duro y romo, mientras que la mujer sufrió varias cuchilladas.

"Las lesiones del hombre fueron doble fractura de cráneo y la chica tiene múltiples heridas punzantes de cuchillos en el cuello que le afectó la aorta, golpes en el rostro y tenía destruida la órbita de uno de los ojos", precisó un vocero encargado de la pesquisa.

Con el hallazgo de los cadáveres, la justicia ordenó la detención del dueño de la casa, identificado como Rubén Andrés Grasso, y de su hermanastro Roberto Alegre.

Grasso fue detenido el último domingo en un hotel del partido de Quilmas, donde la policía secuestró 200.000 pesos, drogas y el documento de identidad de Fernández.

El detenido ya fue indagado por el fiscal Musso por el delito de "doble homicidio doblemente calificado con concurso premeditado por dos o más personas y por criminis causa por facilitar y consumar un hecho grave precedente".



En tanto, Alegre continuaba hoy prófugo y era intensamente buscado, añadieron los voceros.

Por su parte, Bonnet quedó imputado en la causa que tramita el juez Pierretti por el robo en la casa del mago en la Capital Federal, aunque todavía el fiscal de San Fernando no lo indagó por los crímenes, lo cual posiblemente suceda en los próximos días cuando junte ambos expedientes.

"Alex Ilusionista" tenía una cuenta de Instagram en la tenía una frase que decía "Mago de por vida" y había subido varias fotos con amigos en distintas fiestas.