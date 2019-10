Alberto Fernández y Juan Manzur en Tucumán

El presidente electo Alberto Fernández sostuvo que "la educación pública fue muy descuidada y maltratada" en los últimos años, y exhortó también a "recuperar la salud pública", al participar de la ceremonia de asunción del gobernador de Tucumán, Juan Manzur.

Fernández afirmó además que "vamos a enfrentar un tiempo complejo" y llamó a "garantizar derechos y volver a poner en marcha la Argentina en un escenario de alto endeudamiento, que condenó a la pobreza a muchos argentinos".

El presidente electo dijo también que "el futuro empezó el domingo", y aseguró que "vamos a hacer la mejor de nuestras epopeyas: arremangarnos todos para que nadie más pase hambre en Argentina. Pero no va a ser el éxito de un Gobierno. Va a ser el éxito de toda la Argentina", explicó el ex jefe de Gabinete".

"Vamos a hacer la Argentina federal que todavía no se construyó", afirmó en el discurso de cierre de la ceremonia.

"Empezamos a hacer una Argentina gobernada por un presidente y 24 gobernadores. Vamos a hacer la Argentina federal. No va a ser un discurso, va a ser una realidad", se comprometió.

Al acto asistieron gobernadores del norte del país, referentes sindicales, empresarios, legisladores nacionales e intendentes bonaerenses.