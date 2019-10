Cristina Kirchner, REUTERS

La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa por supuestos sobornos cobrados para favorecer a corredores viales durante su gestión.

Se trata de una causa que se originó a partir de un desprendimiento del caso central de los "cuadernos" que escribió el chofer Oscar Centeno.

Esta investigación se inició a partir de la declaración que hizo como "arrepentido" el ex funcionario Claudio Uberti, quien tenía a cargo el órgano de Control de Concesiones Viales durante el kirchnerismo.

No obstante, la Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex ministro Julio De Vido por haber recibido coimas (y se remitió a la prisión preventiva dictada en causas conexas) y también el del ex titular de OCCOVI Claudio Uberti y el empresario Marcelino Miguel Aznar como organizadores de la asociación ilícita en concurso con el cohecho pasivo.