Incendio en el Banco Nación

La sede central del Banco Nación fue evacuada por un incendio que se habría desatado en el sector de carpintería de la institución.

Fuentes de la entidad bancaria informaron que el fuego se produjo en el quinto piso del edificio situado frente a la Casa Rosada, mientras que voceros de la Policía Federal reportaron que el hecho está afectando el tercer subsuelo (sector Carpintería), la planta baja y cinco pisos de la entidad financiera.

"El fuego incursiona sobre el sector de carpintería en una extensión de 8 por 5 y 3 metros. Los bomberos se encuentran trabajando en el lugar y el proceso se encuentra dominado", comentó una de las fuentes que agregó que el humo ascendía hasta el quinto piso del banco.

Los trabajadores bancarios fueron evacuados del edificio por precaución, al igual que las personas que circulaban por la Plaza de Mayo y los Bomberos reportaron que el incendio "está controlado".

Trabajaron en el lugar, en el que no hubo que lamentar heridos ni personas intoxicadas por el humo, tres dotaciones de bomberos, efectivos de la Policía de la Ciudad y ambulancias del SAME.