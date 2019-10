Agresión a un profesor en el Colegio Emaús

Un nuevo hecho de violencia escolar se dio a conocer este martes cuando un alumno apuntó con un arma en plena clase a un profesor.

El hecho se llevó a cabo en el Colegio Emaús, ubicado en El Palomar, zona oeste del Gran Buenos Aires.

La secuencia quedó grabada en el celular de uno de los compañeros del atacante y trascendió en las redes sociales.

Las autoridades confirmaron el hecho aunque aún no decidieron lo que sucederá con el alumno implicado.