Cada signo del zodiaco tiene características diferentes; muchos aman el compromiso y otros no.

Hay cuatro signos del zodíaco que consideran su independencia y libertad como lo más importante y prefieren las relaciones casuales. Enterate cuáles son...

Aries: Disfruta de las citas casuales. Esto no significa que no puede estar en una relación, pero no irá de una pareja a otra con frecuencia.

Géminis: Le cuesta trabajo decidirse a estar en una relación ya que ama su soltería y le gusta divertirse, necesitará conocer muy bien a la persona para decidir dar el siguiente paso.

Sagitario: Busca relaciones casuales de manera explícita pues ama su libertad y autonomía, pero también puede convertirse en la mejor pareja de la persona correcta.

Acuario: Le gusta divertirse, pero no se lanza a relaciones nuevas todo el tiempo, sino que espera hasta estar con alguien que valga la pena.