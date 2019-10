Elecciones en Maipú: Facundo Coudannes denunció que impidieron votar a más de 150 vecinos

Elecciones 2019, Maipú

El candidato a intendente de Maipú por el Frente de Todos, Facundo Coudannes, denunció que más de 150 vecinos de esa ciudad se vieron impedidos de votar el domingo último porque se les retuvo el DNI.

En diálogo con Canal 26, Coudannes explicó que se han radicado las correspondientes denuncias en la Seccional policial maipuense y ante el Juzgado Federal con competencia electoral.

“Muchos vecinos de Maipú se vieron impedidos de ejercer su derecho a voto, en un número mayor a 30 ya han radicado su denuncia”, aseguró el candidato del Frente de Todos que perdió contra Matías Rapallini, de Juntos por el Cambio, por una diferencia de sólo 48 votos.

Lo que sucedió "es de una gravedad institucional nunca vista", declaró al tiempo que aseguró que "nos secuestraron el voto". "Fue un atentado contra la democracia", definió.

Más adelante, dijo que "la operatoria fue no entregar el DNI el día domingo para que la gente no pueda votar" y que con esa situación "pierde el pueblo y la democracia".

"Estamos con todos los compañeros desde el día domingo trabajando por esto", expresó.

"Queremos que esto se resuelva lo más rápido posible y que la gente siga denunciando", solicitó.

"Esto es terrible, no lo podemos permitir, es indigno que ganen de esta manera", agregó.

En horas previas, el candidato del Frente de Todos denunció la gravedad de los hechos a través de su cuenta de la red social Twitter desde donde expresó su indignación por las graves irregularidades registradas durante las elecciones.