Un alumno le apuntó con un arma a un profesor que estaba de espalda mientras escribía en el pizarrón, en un hecho ocurrido en el Colegio Privado Emaus de la localidad bonaerense de El Palomar.





El docente, identificado como Eduardo Seco, se disponía a encarar la clase mientras un estudiante se levantó y le apuntaba con un arma y un segundo joven simulaba con sus dedos tener una pistola y hacía ver que la accionaba. Sobre el hecho, se manifestó el representante legal del colegio, Rafael Matozo, quién dialogó con RADIO LATINA y dio detalles del caso.

"Este hecho ocurrió en la última semana previa a las vacaciones de invierno, nosotros nos enteremos después de las vacaciones. Se hacen todas las actuaciones de acuerdo al protocolo, los chicos fueron sancionados, los padres están notificados. Se trataba de un arma de juguete, los mismos chicos fueron los que filmaron con el celular y lo subieron a las redes", comenzó.

"Era previsible que se filtrara con este tema de las redes porque lo filmaron los mismos chicos. Los chicos están en quinto año de escuela técnica y tienen 16/17 años", comentó.

"El profesor nunca se da cuenta, tomamos conocimiento al volver de las vacaciones. El equipo de la escuela técnica inició un sumario para investigar, nos enteramos porque le llegó el video al director de la escuela a través de un padre", relató.

"Se sancionó a los cuatro alumnos con la no rematriculación para el ciclo que viene. Los chicos dijeron que querían hacer una broma, que no se dieron cuenta de lo que hacían, el tema es que no se dieron cuenta de la gravedad de filmarlo y subirlo", manifestó.

"Los primeros en enterarse no está claro si son los padres de ese curso o de otro. La escuela tiene 2950 alumnos más o menos, la comunidad del colegio se enteró por la viralización de los mismos chicos. Vamos a emitir un comunicado porque varios medios hablan como si el hecho fuera reciente", aseveró.

"Si la escuela tiene que comunicar todos los hechos que ocurren, realmente le damos intranquilidad a todos. La viralización que se dio es como si fuese un arma de verdad y fue de juguete", expresó.

"Nosotros nos manejamos con filmaciones y reconocimiento de los chicos. El chico que la trajo se presentó espontáneamente en la dirección, los padres la reconocieron y dijeron que lo tenía en la casa", agregó.

"A los fines de sancionar a alumnos, se debe seguir un protocolo. Quien en definitiva sanciona es la dirección, las familias tras la sanción entendieron que fue una broma pero tampoco la tomaron bien. La sanción fue teniendo en cuenta la participación y quien lo filmó. Nosotros tenemos seguridad privada contratada, no revisamos la mochila cuando entran porque no se puede", dijo.



"Nosotros daremos todas las explicaciones que quieran dar como colegio. Las normas en este país han cambiado mucho, el tema es cómo se mide el uso del celular en el colegio porque no hay pautas", cerró.