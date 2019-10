Noelia Ríos está cada día más linda. Con un cuerpo espléndido, fruto del entrenamiento en el gimnasio, la diosa de los medios se muestra sin pudores. Claro está, sus seguidores le dejan piropos y más de una frase encendida en las redes sociales.



Esta vez, la morocha más hot que se hizo famosa como "La Tarzán", se retrató en bikini en pleno descanso de la rutina en el mar.



Su incursión en los medios se dio allá por 2012, cuando participó en Gran Hermano, el reality más famoso del país. Y en aquel momento la exótica morocha, oriunda de la selva misionera, no pasó desapercibida tanto por su historia como por su cuerpo escultural.



Actualmente, mientras no descarta volver a ponerse las plumas y trabajar como vedette, la ex hermanita es una de las entrenadoras favoritas de las mujeres más lindas de nuestra farándula. “Trabajo como personal trainer, entrenando a famosas y a chicas que no lo son también".

Ver esta publicación en Instagram 🌅🙋🏻‍♀️ @eherikahauser 👙 Una publicación compartida por Noelia Rios (@noeliariosok) el 29 de Oct de 2019 a las 4:27 PDT



Además tengo mi cápsula deportiva y mi programa de entrenamiento online para gente de otras provincias y países”, dijo.