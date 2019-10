Jimena Barón ya está en España para asistir a la gala de premiación de los MTV EMA Sevilla 2019, que se entregarán el próximo domingo 3 de noviembre. La cantante de La Cobra está nominada junto con Lali, Tini, Cazzu y Paulo Londra en la categoría a “Mejor Artista Latinoamérica Sur“.

Noticias relacionadas

Como está con algunas horas libres, aprovechó para ir a ver al Barcelona, que jugó como local. Acompañada por su manager Lucas Biren, asistieron a ver un partido donde jugó Messi y vibró cada minuto con la actuación del jugador argentino, que fue una de las figuras del encuentro. Marcó dos goles y asistió en dos oportunidades a sus compañeros para completar una aplastante victoria de su equipo ante el Real Valladolid por 5 a 1.

Your browser does not support the video element.

“La conch... de la lora... ¡vamos Messi!”, se escucha decir a Jimena en uno de sus videos publicados en su cuenta de Instagram donde compartió, además, imágenes desde la platea donde se la ve comiendo un clásico sándwich.

Your browser does not support the video element.

Jimena pidió a todos sus seguidores que la voten para poder regresar con uno de los que serían sus primeros premios internacionales, el MTV Europe Music Awards.

Your browser does not support the video element.

Para que ninguno de ellos olvide que deben votarla, la cantante mostró una foto recién salida de la ducha, la cual acompañó con un texto que indicaba: “una china en Barcelona”. Barón también mostró sus paseos por la ciudad y hasta los exquisitos platos que está disfrutando.

Your browser does not support the video element.

La cantante dijo: “Me cuesta creer que esto esté pasándome, tan rápido, tanto. Me cuesta contarlo, postearlo, agradecerlo sin llorar. Me cuesta creerlo sinceramente. Siento que empecé ayer con este sueño que tanto anhelaba, que tanto cagaso me daba y que había dado por perdido. Al parecer mi cobra tenía otros planes y se las está cobrando todas, y yo no pienso defraudarla. A los que me bancan con tanto amor y pasión (incluso sin conocerme) y a los culiados que me tiraron infinita caca y quisieron convencerme de que no podría hacerlo, acá estamos, nominados a los MTV EMA 2019, todos, yo, mi equipo, mi hijo, mi familia, Mari, y todos ustedes que son la nafta de que yo siga y crea en mi. Es nuestro todo esto, se los comparto y agradezco desde lo más profundo de mi alma. Solía mirar estos premios por tv y ahora estoy viendo que mierda ponerme y de donde sacar la guita para viajar (qué todos los videoclips nuevos nos tienen secos la verdad) pero ahí estaré carajo! GRACIAS! AHHH! Y VOTEN! AY POR FAVOR #lacobra #jmena #mtvema2019 #mejorartistasur”, había asegurado Jimena cuando se conoció su nominación a este importante premio.