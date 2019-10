Marcelo Gallardo, técnico de River, NA

El entrenador Marcelo Gallardo aseguró que "los resultados" que logró con River fueron los que lo "sostuvieron" en el cargo mientras que se mostró preocupado por la situación que atraviesa Chile y dijo que espera que se pueda resolver para "tener certezas" de dónde se jugará la final de la Copa Libertadores.

"No hay que ser ingrato, hay que recordar. A mí me sostuvieron los resultados porque después de la eliminación de la Copa Libertadores frente a Lanús (en 2017), muchos periodistas dijeron que si no se le ganaba a Boca en Mendoza (2018) el ciclo estaba terminado. Si hubiéramos perdido ese partido, varios me hubieran querido afuera", aseveró.



En una conferencia de prensa que brindó tras la victoria del elenco de Núñez como local ante Colón, Gallardo señaló: "Somos una especie de isla mientras ganamos sino el barco se empieza a llenar de agua, así lo hacen sentir. Vivimos en un país que lamentablemente se comporta de esa manera. Es a lo que los entrenadores nos tenemos que someter".



Gallardo elogió luego a su equipo y aseguró: "Es un equipo que juega bien y que encontró un funcionamiento bastante parejo en todas sus líneas. Me da placer ver jugar a este River. Seguimos una línea que nos sienta bien y nos sentimos identificados".



En tanto, acerca de la eliminación a Boca por la Copa Libertadores dijo: "La clasificación disfruté. No fue fácil la serie en la Bombonera. No pudimos desplegar nuestro juego, por el planteo de Boca, por cosas que pasaron que no me gustaron. Volver a estar en una final, me da una alegría enorme".

Además en diálogo con TNT Sports indicó que le "preocupa la situación de Chile", país donde, por ahora, se jugará la final de la Copa Libertadores entre River y Flamengo el sábado 23 de noviembre aunque dijo que espera "que pueda resolverse".



"Me preocupa la situación de Chile. Esperemos que pueda resolverse en paz por su país y su gente, y después para tener certezas de dónde vamos a jugar. Esperemos que esa situación se pueda resolver", expresó.