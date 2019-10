En la tarde de este 29 de Octubre el astro del fútbol volvió a pisar el césped del estadio Coloso en la previa del partido entre Newell´s y Gimnasia.

Con un emotivo recibimiento de la tribuna lo ovaciónaron con mucho cariño, le obsequiaron un cuadro, descubrieron un mural y Maximiliano Rodríguez le regaló la cinta de capitán.

El entrenador del Lobo tomó un micrófono y muy emocionado dijo “Estuve hablando con la gente del club y algún día nos veremos. No hablo por hablar. No quiero poner calientes a los de enfrente. Soy leproso y a mí no me compra nadie. Gracias por este amor. Voy a volver".

Conmovido, besó el césped, se tocó el corazón, y recibió el saludo de viejas glorias de la Lepra y la selección como Giusti, Alfaro, Sensini, Gabrich, Berti, Aquino, JJ Rossi, Garfagnoli, Raggio, Basualdo y Ruffini.