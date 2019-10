Flor de la V fue la encargada de realizar el homenaje tributo al diseñador Jorge Ibáñez. Él fue su gran amigo y confidente, más allá de convertirse en su diseñador preferido.

Noticias relacionadas

Acompañado por algunas de las modelos más reconocidas de todos los tiempos como Fernanda Villaverde, Romina Branchesi, Mónica Labari, Teresa Calandra, Dolores Moreno, Evelyn Sheidl, Mora Furtado, Anamá Ferreira, Nequi Galotti, Florencia Florio, Carmen Yazalde, Soledad Villarreal y Elina Fernández, la artista y Gabo Usandivaras cautivaron al jurado.

"Jorge, donde quiera que estés, siempre nuestro amor va a estar con vos”, dijo Flor de la V al recordar al diseñador frente a Marcelo Tinelli.

Flor dijo: “Él generaba eso. Creo que cada una de las personas que están acá esta noche, y las que no pudieron estar, a Mabel Ibáñez le mando un beso y un cariño enorme desde lo más profundo de mi corazón, porque para ella son difíciles este tipo de cosas, es difícil poder estar y le agradezco sus palabras. Todos están acá por el amor que le tuvieron, creo que cada una de las personas que lo han conocido sabe lo que era, se merece que nunca lo olvidan, es una persona que siempre tiene que ser recordada por lo que era, porque no solamente era mi familia sino que era un tipazo. Así que Jorge, donde quiera que estés, siempre nuestro amor va a estar con vos”, concluyó.

Mirá el homenaje: