Alberto Fernández junto a Brian, el presidente de mesa discriminado en las elecciones

El presidente electo, Alberto Fernández, recibió a Brian Gallo, el joven que fue discriminado por por su vestimenta mientras se desempeñaba como presidente de mesa durante las elecciones del domingo en el partido bonaerense de Moreno.

Fernández se había solidarizado con él a través de redes sociales con la frase "Todos somos Braian" después de que difundiera una foto del joven sentado en la mesa que le tocaba controlar con una gorra con visera hacia atrás y una campera deportiva celeste del Real Madrid.

En la reunión, Fernández y Brian conversaron y el presidente electo hasta se calzó su gorra para las cámaras. “Para que todos entiendan cómo es la historia: la gorra no cambia nada", aseguró Fernández y se colocó el accesorio de vestir.

“Si votás en Moreno no lleves cosas de valor”, “votá porque te robo”, “votá y dejame el celu” fueron algunas de las frases que empezaron a viralizarse junto a la imagen del joven, que alguien convirtió en meme.

Brian milita en el espacio que dirige Mariel Fernández, del Movimiento Evita, que obtuvo más del 58% de los votos y el próximo 10 de diciembre se convertirá en la primera intendenta en la historia de ese distrito.