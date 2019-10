Video viral, foto captura

Un inusual pero efectivo método trascendió en un video de redes sociales. En las imágenes se ve cómo un grupo de delincuentes intenta robarle a un hombre que circulaba a bordo de su vehículo, pero se comienzan a escuchar disparos ante lo cual los ladrones se dan a la fuga.

En las imágenes se puede ver cómo dos autos circulan en direcciones opuestas y en un momento uno se le cruza y de él descienden dos personas, que, a punta de pistola, buscan que el conductor del otro vehículo descienda.

Al instante, se empiezan a escuchar disparos de arma de fuego y ante la presunta amenaza los delincuentes escapan corriendo.

Lo que los sujetos no sabían, era que los ruidos no eran más que sonidos que salían de la bocina de la víctima.