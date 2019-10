El entrenador Juan Antonio Pizzi le habría presentado la renuncia al presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, pero el dirigente no se la habría aceptado y el futuro del técnico se definiría tras una reunión entre ambas partes.



Tras la derrota del elenco de Boedo como local frente a Defensa y Justicia, Pizzi mantuvo una charla con Lammens en medio de un total hermetismo y, luego de la misma, el técnico se fue sin hacer declaraciones.



Por el díficil momento deportivo, los hinchas se fueron silbando al equipo y con cánticos a la dirigencia. Algunos socios que tienen abonos en la platea denunciaron haber sido apretados por la barra.



Ya comenzaron a circular videos donde se ven personas que ingresan a ese sector de la cancha y amenazan a los hinchas.

San Lorenzo aún no se expresó sobre estos incidentes ni tampoco sobre la "visita" que la barra le hizo a los jugadores en la previa del clásico con Huracán hace unas semanas.

Por su parte, el por ahora técnico, Pizzi habría presentado la renuncia a su cargo, pero el mandatario de San Lorenzo no la habría aceptado y luego se supo que este jueves el entrenador se juntará con Lammens por la mañana en la casa de Marcelo Tinelli, mientras que por la tarde tiene pactado un entrenamiento a puestas cerradas.

San Lorenzo tiene 16 puntos, viene de sufrir tres derrotas consecutivas en condición de local, mientras que el próximo domingo se enfrentará a Independiente en Avellaneda por la duodécima jornada de la Superliga.