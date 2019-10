Netflix es una de las plataformas de video on demand más grande del planeta y como lo hace todos los meses, renueva su catálogo con series, películas y mucho más.

Al más puro estilo Pesadilla antes de Navidad, se juntan los últimos estrenos terroríficos de octubre con las primeras películas navideñas, lo que crea una mezcla muy interesante en la plataforma de 'streaming'.

El Rey

Este drama histórico inspirado en las obras de William Shakespeare Enrique IV y Enrique V, cuenta con Timothée Chalamet y Robert Pattinson como protagonistas. La cinta sigue a Enrique, un joven muy indisciplinado conocido como Príncipe Hal que, tras heredar la corona, debe aprender lo que realmente significa ser rey.

Estreno: 1 de noviembre

Matrix



La historia de las hermanas Wachowski protagonizada por el proclamado novio de internet, Keanu Reeves, aterriza este mes a Netflix. El aclamado actor da vida a Neo, un joven pirata informático que lleva una doble vida: trabaja en una empresa de servicios informáticos por el día y por la noche piratea una base de datos. Tanto si prefieres la pastilla roja como si prefieres la azul, seguro que revivir este clásico siempre viene bien.

Estreno: 1 de noviembre



Gotham – Temporada 5



Llega a la plataforma la quinta y última temporada de la serie ambientada en el universo de Batman. La ficción se centra en el pasado de James Gordon, el jefe de policía de Gotham City, y de los villanos que abundan en la ciudad. El reparto está encabezado por Ben McKenzie, Donal Logue como Harvey Bullock y David Mazouz como Bruce Wayne.

Estreno: 1 de noviembre

Lo nunca visto



El largometraje es el segundo de la argentina Marina Seresesky y Carmen Machi lidera el reparto junto con Pepón Nieto y Kiti Manver. La ficción se ambienta en una aldea montañera, Fuentejuela de Arriba, en al cual Teresa ha vivido siempre y vive de primera mano la despoblación de su hogar. La aparición de un grupo de africanos pone la vida de Teresa patas arriba cuando ella decide ocultarlos.

Estreno: 2 de noviembre

Noches blancas: Tres historias de amor inolvidables



Adelántate a la navidad con esta ficción centrada en los habitantes de Gracetown, quienes han quedado incomunicados en Nochebuena debido a una gran capa de nieve. La ficción es una adaptación del libro homónimo escrito por John Green y cuenta con tres sorprendentes historias de amor durante esas navidades.

Estreno: 8 de noviembre

Klaus



El animador español Sergio Pablos debuta como director de esta original comedia navideña de animación sobre el origen de Papá Noel. La historia se centra en el peor estudiante de la academia postal, Jesper, que es destinado a un gélido lugar más allá del Círculo Polar Ártico y allí conoce a Klaus, un misterioso fabricante de juguetes que vive aislado en una cabaña repleta de juguetes hechos a manos.

Estreno: 15 de noviembre



La música del terremoto



Alicia Vikander protagoniza este suspense que sigue a Lucy, quien trabaja como traductora de manuales al inglés en Tokio. Una muerte inesperada la pone como principal sospechosa de un posible asesinato, mostrando la vida que ha tenido Lucy mientras es interrogada por la policía.

Estreno: 15 de noviembre

Liga de la justicia



Los superhéroes más icónicos de DC se reúnen en este largometraje de Zack Snyder. Protagonizada por Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller y Jason Momoa cuenta lo que pasó después del sacrificio realizado por Superman. Sus personajes y otros superhéroes tendrán que unirse para vencer a los villanos.

Estreno: 16 de noviembre

The Crown – Temporada 3



La vida de la Reina Isabel II de Inglaterra continúa en la nueva temporada de la ficción. Dirigida por Peter Morgan y protagonizada por Claire Foy, la historia explora la vida de la Reina plasmando a su vez el mundo de la postguerra, con una sociedad en constante transformación.

Estreno: 17 de noviembre

Alta Mar – Temporada 2



Llega la segunda temporada del drama ambientado en los años 40 que sigue la historia de los pasajeros que viajan de Europa a América a bordo de un transatlántico. Los pasajeros viajan para conseguir un mejor futuro, pero el crimen de una misteriosa mujer se lo pondrá difícil.

Estreno: 22 de noviembre

Call Me By Your Name



Basada en la novela homónima de André Aciman, la película dirigida por Luca Guadagnino sigue a Elio (Thimothée Chalamet). Éste es un joven de 17 años que veranea con su familia en una villa del norte de Italia. La vida de Elio se resume en tocar música clásica, leer y flirtear con su amiga Marzia, pero su monotonía se ve quebrada con la llegada del nuevo ayudante de su padre, un cautivador investigador americano.

Estreno: 23 de noviembre