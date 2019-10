La bolsa de harina, materia prima de las panaderías, aumentó en los últimos días de $1.000 a $1.300 y esto impactaría directamente en la suba del pan a un 30% en los próximos días.

Empresarios del sector advierten que no se están realizando entregas. El representante del sector, Emilio Majori, afirmó que el kilo de pan que hoy ronda entre los $110 y $120 pesos debería venderse entre $130 y $145. Canal 26 habló con Roberto, duelo de una panadería quién detallo los aumentos que se vienen en el sector.

"Habrá un pequeño aumento del 10% en relación a la harina, el pan se irá de 110 a 120 el kilo y la factura pasará de 18 pesos a 20 pesos la unidad. Además hubo aumentos en otros insumos como azúcar", comenzó Roberto.

Noticias relacionadas

"Esta semana nos avisaron que no habría entrega de harina que verían el tema del precio. La semana que viene ya entregarían con aumentos", agregó.

Your browser does not support the video element.

"El consumidor compra lo que puede, viene con el dinero justo y muchos preguntan precios por unidad para ver qué cantidad comprar. Hay otros costas más allá de la harina y veremos cómo aumentaremos paulatinamente", aseveró.

Your browser does not support the video element.

Según último Indice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), en la Ciudad el kilo de pan costaba en septiembre $107 en promedio. El rubro pan y cereales registró un aumento de 55,6% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, por encima del promedio general de la inflación porteña que fue de 50,8%.