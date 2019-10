El Pentágono publicó las primeras imágenes de la operación militar estadounidense que terminó cuando el líder de la milicia Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi, se inmoló, y confirmó que "enterró" su cuerpo en el mar al día siguiente.

"Los restos de Al Bagdadi fueron 'enterrados' en el mar de acuerdo con la ley de conflictos armados dentro de las 24 horas que siguieron a su muerte", explicó el general Kenneth F. McKenzie Jr., el comandante del Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en una rueda de prensa en el Pentágono.

El oficial mostró además fotos en blanco y negro del operativo.



Según explicó, las imágenes mostraban la granja rodeada por un muro en la que se escondía Al Bagdadi, en la localidad siria de Barisha, ubicada a solo seis kilómetros de la frontera turca, en la provincia de Idlib.

Noticias relacionadas

"Las fuerzas de asalto rodearon estas instalaciones y les pedimos a los que estaban dentro que repetidamente salieran pacíficamente", aseguró McKenzie Jr., quien indicó que todos los que salieron del edificio fueron detenidos y registrados para ver si tenían armas.

Your browser does not support the video element.

Su muerte ya había sido reportada varias veces y ahora los estadounidenses aseguran que comprobaron su identidad con un test de ADN y luego lanzaron sus restos al mar, como lo había hecho con el cuerpo del jefe de la red Al Qaeda, Osama bin Laden, en 2011.