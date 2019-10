Un violento robo se produjo en una carnicería de González Catán, donde además los delincuentes se tirotearon con un policía de civil sin medir riesgos.



El hecho ocurrió el martes por la noche en la carnicería llamada “Esmeralda”, ubicada en la esquina de las calles Barrientos y Urdaneta.



Los ladrones actuaron a cara descubierta y al menos tres de ellos con armas en sus manos. En unos pocos segundos redujeron a una cliente y a dos empleados que se encontraban en el comercio.



A las dos víctimas les robaron sus pertenencias, pero cuando se disponían a cometer el atraco al comercio, un policía de civil que se encontraba de franco les dio la voz de alto.

Your browser does not support the video element.

Fue el segundo robo violento que sufre ese local en el término de ocho meses, lo que ha decidido al dueño a cerrarlo ya que en ambas ocasiones corrió riesgo la vida de los empleados y los clientes.