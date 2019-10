La despedida de solteros de Pampita, La misma tendrá lugar en la discoteca Tequila y contará con la presencia de más de 40 amigas de Pampita. “¡Ay, ese grupo de WhatsApp! ¿Te imaginás 40 mujeres poniéndose de acuerdo? No sé cómo lo están sorteando”, dijo la conductora en Nosotros a la mañana.

La modelo reafirmó las condiciones que ya había pedido para su despedida: “Las condiciones que puse son: no strippers y no celulares. No sé si se van a aguantar porque hay algunas que no sé si van a poder, pero vamos a hacer lo máximo posible para que sea algo nuestro”.

En cuanto a lo que hará su pareja al respecto, aseguró: “De la despedida de Roberto no sé nada y no pregunto. Ahí, mejor no meterse. No, nada, no puse condiciones. No quiero ni saber nada”.