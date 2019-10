Claudio Caniggia y Mariana Nannis

La separación entre Claudio Caniggia y Mariana Nannis sigue dando tela para cortar y parece no llegar a su fin.

En este caso, el ex futbolista le impuso un bozal legal a su ex pareja para que se abstenga de “difundir, divulgar, exhibir, reproducir, hacer referencia y/o facilitar a terceros información, noticia, dato, imagen de todo tipo respecto del señor Claudio Paul Caniggia, su familia y/o su pareja la Srta. Sofía Bonelli”.

La medida fue aprobada por la justicia e incluye medios gráficos, radiales, televisivos y/o redes sociales, web y todo otro medio de comunicación masivo.

Tras el compromiso del Pajaro con su nueva pareja, el ex jugador sigue en pie de guerra con su ex mujer y madre de sus hijos y la pelea parece no tener fin.

La notificación llega hacia Mariana Nannis, el abogado Juan Manuel Dragani así como también todo su grupo de letrados y asesores.