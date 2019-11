Corridor Digital, estudio norteamericano, realizó una parodia de los ya conocidos vídeos de la compañía de robótica Boston Dynamics. En el video se ve como un humanoide pasar por un severo entrenamiento militar en el que dispara armas de fuego y resiste los duros golpes de diversos tipos.



El robot supera los obstáculos y, con las armas de guerra, se entrena para, primero, no disparar a los abusivos maestros y, segundo, para no equivocarse en disparar entre humanos y maniquís.



Boston Dynamics es una empresa de ques sí trabajan de manera similar a lo que se ve en el video pero no de manera tan agresiva con su prototipo de robot.



El vídeo causó gran revuelo ya que muchos creyeron que las imágenes eran reales, al menos en los primeros minutos. Otros pusieron de relieve que las escenas en las que el robot apunta su arma hacia humanos les causaron gran ansiedad.

Robots virales

No es la primera vez que el estudio crea un vídeo viral, hace casi cuatro meses, los especialistas de Corridor Digital mostraron que maltratar a las máquinas no es una buena idea e insinuaron que, un día de estos, los robots podrían vengarse de todos los agravios sufridos. El cortometraje, publicado el 14 de junio y titulado ¡El nuevo robot que puede contraatacar!, suma actualmente más de 10 millones de visualizaciones en YouTube.