MercadoLibre perdió en los primeros nueve meses de 2019 u$s 118 millones y triplicó el rojo que había tenido en el mismo período de 2018. Los números aparecen a pesar de que la compañía tuvo 90,5% más de ingresos, u$s 603 millones, en lo que va del año.

La empresa que fundó Marcos Galparín, expresó: "Los ingresos mejorados del marketplace aumentaron un 70,9% interanual en dólares y un 123,9% en términos de FX neutral, mientras que los ingresos por fuera del marketplace aumentaron un 68,6% interanual en dólares y un 120,8% en términos de FX neutral".



En el trimestre se perdió u$s 146,1 millones. El pasivo tiene su explicación en la provisión de valuación en activos por impuestos diferidos en México y Colombia que ascendió a u$s 91,5 millones y u$s 7,2 millones.

La compañía expresó: "Solo nuestros gastos de comercialización aumentaron u$s 51,3 millones en relación con el trimestre anterior. La gran mayoría, u$s 46,2 millones incrementales se destinaron a iniciativas de branding, y en segunda medida al Marketplace y a Payments".



Las pérdidas por operaciones fueron de u$s 81,9 millones, comparada con un rojo de u$s 11 millones durante el tercer trimestre de 2018. Como porcentaje de los ingresos, las pérdidas por operaciones alcanzó el 13,6%. En tanto, la pérdida neta antes de impuestos fue de u$s 66,9 millones.

En cuenta a las pérdidas de renta, se registraron de un u$s 79,2 millones por las provisiones de valuación contabilizadas en ciertos activos por impuestos diferidos en México y Colombia.

La utilidad bruta fue de u$s 284,3 millones con un margen de 47,2%, comparado con el 47,8% en el tercer trimestre de 2018.

Respecto a ingresos por intereses ascendieron a u$s 28,5 millones, un 229,5% más que en el mismo período del año anterior.

Gastos financieros: fueron de u$s 14,5 millones este trimestre, con relación a los Bonos Convertibles 2028 y garantías financieras en la Argentina.



Para cerrar, la ganancia cambiaria fue de u$s 1 millón como resultado del fortalecimiento del dólar estadounidense sobre nuestra posición pasiva neta en pesos argentinos en la Argentina durante el tercer trimestre de 2019.