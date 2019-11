En la noche del jueves, Pampita celebró su despedida de solteros en la discoteca Tequila y contó con la presencia de más de 40 amigas de Pampita.

La modelo había expresado las condiciones para su despedida: “Las condiciones que puse son: no strippers y no celulares. No sé si se van a aguantar porque hay algunas que no sé si van a poder, pero vamos a hacer lo máximo posible para que sea algo nuestro”.



La noche comenzó con una cena y tragos en un restaurant localizado en Hipódromo de Palermo, luego se marcharon al boliche de La Costanera.



Sabiendo que esa misma noche se celebraba Halloween, la modelo e invitadas optaron por disfrazarse. Pampita optó por un sensual look de novia, con portaligas y ropa interior de encaje, sus amigas fueron todas de negro, inclinándose por el cuero, las capas y las vampiresas.



El look constó de una corona de flores en la cabeza, la conductora eligió un vestido de encaje con mucha transparencia, portaligas, medias finas de red y un saquito de seda para completar el outfit.

La modelo fue retratando todo lo que ocurría en la noche en su cuenta oficial de Instagram.

Entre sus famosas amigas se encontraban Gege Neumann, Barby Franco, Julieta Kemble, Soledad Villarreal, Rocío Guirao Díaz y Angie Balbiani.

La boda entre Pampita y el empresario gastronómico se celebrará el viernes 22 de noviembre, en el Palacio Sans Souci, con 130 invitados a partir de las 18.45 y cientos de personas que arribarán después de las 12.