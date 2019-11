Un hecho de violencia quedó registrado en las cámaras de seguridad de Caleta Oliva. Una pareja estaba cenando cuando el hombre creyó que a su mujer le llegó un mensaje de un supuesto amante. El hombre comenzó a violentarse, la mujer le dijo que el "otro" era un policía para poder calmarlo pero no lo logró.



La violenta secuencia terminó con la mujer en la Comisaría Primera de Caleta Olivia. Allí se presentó después de escapar de su marido y llorando contó que había querido matarla.



La mujer relató que el marido la subió por la fuerza y a punta de pistola al auto, la golpeó y la obligó así a decirle dónde encontrar al hombre con el que lo engañaba.



La misma fue llevada encañonada y haciendo disparos al aire hasta un lugar cerca de la Comisaría Quinta, ella pudo aprovechar un momento de distracción de su pareja para bajarse del vehículo y correr en busca de ayuda.

Your browser does not support the video element.

CANAL 2 DE CANAL OLIVA

Noticias relacionadas

El hombre todavía a bordo de su auto trató de escapar a gran velocidad pero chocó contra un cordón. Cuatro patrulleros y unos 12 agentes se necesitaron reducirlo. En las próximas horas tendrá que dar explicaciones ante la Justicia.