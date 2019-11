Elina Fernández, la joven de 29 años que se encuentra en pareja con Eduardo Constantini de 70, estuvo de invitada en el ciclo de Incorrectas de Moria Casán donde habló a fondo de su relación con el empresario.



La pareja se afianza hace seis meses y Fernández reveló que no le gusta exponer su vida y prefiere el perfil bajo. "Siempre supe que quería ser modelo y viajar por el mundo. Pero también, que quería encontrar un hombre sano. Cuando conocí a Eduardo, dije: 'Esto que deseaba desde chica está, lo encontré'", expresó.

Respecto a su relación con Constantini, dijo: "Ya convivimos. Es todo muy intenso. Todos los días agradezco tener un hombre así a mi lado. Hace seis meses que estamos juntos y cinco que convivimos. No hemos hablado todavía de casamiento ni de hijos, pero esta relación es mágica".



En un fragmento de la nota le hizo frente a las críticas por la diferencia de edad, expresando que ella se mantiene sola desde los 16 años: "Quiero un hombre real. No necesito ni el poder ni el dinero, solo necesito amor".

"Eduardo tiene 7 hijos, 20 nietos y 2 biznietos. Los amo a todos, son divinos. Me los presentó a los 7 días de conocernos y me aceptaron desde el primer momento. Son gente muy sana, disfruto mucho", comentó sobre la relación con la familia de su pareja. Elina además definió al empresario como un "hombre bueno, compañero". "No existe la diferencia de edad en la cama", reveló.

GENTILEZA AMÉRICA



"Creo que soy la única mujer que descubrió su verdadero interior. Día a día, valoro todos los detalles que tiene conmigo. Me cuida. Nunca me paso algo así. Lo que más valoro es lo caballero que es. Me pasa a buscar y me espera afuera del auto para abrirme la puerta. No me importan ni los regalos ni la plata, esto es mucho mejor", dijo sobre lo que la enamoró.

"Vivir esto tan mágico y lindo, porque es que te amen de verdad. Nunca hice pública ninguna relación porque no sentía que fueran 'el amor de mi vida'. Me separé y gracias a esa decisión pude conocer a este gran hombre", cerró.